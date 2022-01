Eine Hackersoftware auf einem Laptop. (picture alliance/dpa | Silas Stein)

Darauf deuteten erste Erkenntnisse hin, teilte das Informationsministerium in Kiew mit. So hätten russische Medien bereits vor jenen in der Ukraine über die Angriffe berichtet.

Hacker hatten in der vergangenen Nacht mehrere Webseiten von Ministerien der Regierung in Kiew attackiert. So konnte etwa die Seite des Außenministeriums nicht aufgerufen werden

Der EU-Außenbeauftragte Borrell verurteilte den Cyberangriff. Die Europäische Union werde alle Mittel mobilisieren, um Kiew zu unterstützen, sagte Borell bei einem Treffen der EU-Außenminister im französischen Brest. Auch die Bundesregierung bot dem Land Unterstützung an. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, man werde in den kommendenn Tagen ein Abkommen mit der Ukraine über eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Cybersicherheit unterzeichnen.

