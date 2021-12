Die Impfkampagne läuft langsamer als von der Politik erhofft. (Imago / Chromorange)

An diesem Tag findet die nächste Bund-Länder-Konferenz statt. Wie ein Regierungssprecher der "Bild am Sonntag" sagte, wird die entsprechende Quote nun bis Ende Januar angestrebt. Derzeit sind 73,8 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Um die Quote über 80 zu bringen, müssten rund fünf Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung erhalten.

Die allgemeine Impfpflicht will der Bundestag in der ersten Sitzungswoche im neuen Jahr beraten.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.