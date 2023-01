Anhänger des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro stürmten am 8. Januar 2023 den Kongress und mehrere Regierungsgebäude in Brasilia - nun sollen die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt verschärft werden. (pa/AA/Joedson Alves)

Die Zufahrten zum Regierungsviertel würden für Verkehr und Fußgänger gesperrt, sagte Vize-Justizminister Capelli. Alle öffentlichen Sicherheitskräfte seien mobilisiert. Die inakzeptablen Ereignisse vom 8. Januar würden sich nicht wiederholen.

Am Sonntag waren in Brasilia hunderte Bolsonaro-Anhänger in das Kongressgebäude, den Präsidentenpalast und den Sitz des Obersten Gerichts eingedrungen und hatten dort stundenlang schwere Verwüstungen angerichtet. Hunderte wurden festgenommen. Die radikalen Bolsonaro-Anhänger erkennen den Wahlsieg des inzwischen vereidigten Präsidenten Lula da Silva nicht an. Dieser bezeichnete sie als - Zitat - "Gruppe Verrückter", die nicht verstünden, dass die Wahl vorbei sei.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.