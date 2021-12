Israel weist Vorwürfe der Christengefährdung zurück. (Archivbild) (picture alliance / dpa/ Marius Becker)

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte, die von den Kirchen vorgebrachten Anschuldigungen seien unbegründet und verzerrten die Realität der christlichen Gemeinschaft in Israel. Die christliche Bevölkerung genieße volle Religions- und Kultusfreiheit in Jerusalem wie in ganz Israel. Er warf den Kirchen vor, solche Äußerungen könnten zu Gewalt führen.

Die Jerusalemer Kirchenführer hatten Mitte Dezember in einer Erklärung vor einer Bedrohung für die christliche Präsenz im Heiligen Land gewarnt. Unter anderem beklagten sie systematische Versuche, die Christen aus Jerusalem zu vertreiben.

