Grundlage für die Debatte ist ein Bericht der Regierung zur Sicherheit des Landes an das Parlament. Sollten die Abgeordneten für einen Beitritt stimmen, könnte dieser in weniger als einem Jahr vollzogen werden. Die politische Stimmung in Finnland hat sich seit der russischen Invasion der Ukraine gedreht. Inzwischen ist eine Mehrheit der Bevölkerung Umfragen zufolge für eine NATO-Mitgliedschaft.

Auch Schweden strebt NATO-Mitgliedschaft an

Die finnische Regierungschefin Marin besuchte am Mittwoch ihre Amtskollegin Andersson in Stockholm. Wichtig sei, in sicherheits- und außenpolitischen Fragen einen so breiten Konsens wie nur möglich zu erreichen, sagte Marin. Und Andersson betonte, die Partnerschaft zwischen Schweden und Finnland sei in den vergangenen Wochen weiter vertieft worden. Die veränderte Sicherheitslage unterstreiche die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit mit der EU und mit Finnland. Man habe Alternativen, von denen keine ohne Risiko sei, sagte sie.

Nach Informationen der schwedischen Zeitung "Svenska Dagbladet" hat sich die Parteiführung von Anderssons regierenden Sozialdemokraten bereits entschieden, dass sich Schweden schon bald der NATO anschließen soll. Ziel sei es, den entsprechenden schwedischen Antrag auf dem NATO-Gipfel in Madrid im Juni einzureichen, berichtete die Zeitung.

Russland lehnt NATO-Norderweiterung ab

Vom Kreml dürfte insbesondere ein NATO-Beitritt des Nachbarlands Finnland als Provokation aufgefasst werden. Moskau stuft die Ausdehnung des von den USA angeführten Bündnisses als Sicherheitsbedrohung ein. Im Falle eines Beitritts Finnlands würden sich die Landgrenzen zwischen den NATO-Staaten und Russland mit 1.300 Kilometern auf einen Schlag verdoppeln.

Wechselvolle finnisch-russische Geschichte

Finnland hatte 1917 seine Unabhängigkeit von Russland erklärt. Während des Zweiten Weltkriegs wehrte die zahlenmäßig weit unterlegene finnische Armee eine Invasion der sowjetischen Truppen ab und fügte der Roten Armee schwere Verluste zu. Die Kämpfe endeten mit einem Friedensabkommen, infolge dessen Finnland Grenzgebiete an die Sowjetunion abtrat.

Die "Finnlandisierung"

Die finnische Regierung erklärte sich während des Kalten Krieges bereit, neutral zu bleiben und erhielt im Gegenzug von Moskau Garantien, dass es nicht einmarschieren würde. Diese erzwungene Neutralität des Landes zielte darauf ab, den stärkeren Nachbarn zu besänftigen. Diese Strategie wird mit dem Schlagwort "Finnlandisierung" umrissen.

Ein Begriff, der in den vergangenen Wochen auch immer wieder für die Ukraine verwendet wurde - als Option für eine Neutralität ohne NATO-Mitgliedschaft im Verhältnis zu Russland.

