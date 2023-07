Die Koranverbrennungen in Dänemark lösten Proteste in muslimischen Ländern aus. (Hadi Mizban / AP / dpa / Hadi Mizban)

Außenminister Rasmussen kündigte im öffentlich-rechtlichen Sender DR an, die Regierung wolle nach einem rechtlichen Instrument suchen, das es den Behörden erlaube, solche Aktionen zu verbieten. Rasmussen bezeichnete die Koranverbrennungen als beleidigende und rücksichtslose Taten einiger weniger Personen, die nicht die Werte der dänischen Gesellschaft repräsentierten.

Der türkische Außenminister Fidan hatte Rasmussen am Samstag aufgefordert, Koranverbrennungen in Zukunft zu unterbinden. Auch der schwedische Außenminister Billström erhielt Berichten zufolge einen Anruf von Fidan. In Dänemark und Schweden hatte eine rechtspopulistische Gruppe zuletzt mehrfach Ausgaben des Koran verbrannt. Das löste in islamischen Ländern Proteste aus. Schweden benötigt noch die endgültige Zustimmung der Türkei für den Beitritt zur NATO.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.