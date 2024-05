Das Bundeskabinett will heute die von Finanzminister Lindner (links) und Arbeitsminister Heil ausgearbeitete Rentenreform auf den Weg bringen. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Dafür will die Ministerrunde das Rentenpaket von Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner auf den Weg bringen. Mit der Reform soll das Rentenniveau bis mindestens 2039 bei 48 Prozent gehalten werden. Das Ziel dabei ist, dass sich die Renten künftig nicht schwächer entwickeln als die Löhne in Deutschland. Zugleich soll eine milliardenschwere Kapitalanlage am Aktienmarkt geschaffen werden. Mit den Erträgen soll der erwartete künftige Anstieg der Rentenbeiträge gedämpft werden.

Zudem will das Kabinett eine Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes beschließen. Demnach ist eine CO2-Speicherung vor allem in der Nordsee geplant.

