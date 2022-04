Das Bild vom 9. März 2022 zeigt nach ukrainischen Angaben eine von russischen Bomben zerstörte Geburtsklinik in Mariupol. (imago / cover images)

In Zusammenarbeit mit internationalen Anwälten soll ein entsprechendes Verfahren erarbeitet werden. Justizminister Maljuska teilte mit, man wolle das Geld der Zentralbank und des Wohlfahrtsfonds der Russischen Föderation einsetzen. Ein Teil dieser Gelder befänden sich in den USA, in Großbritannien und verschiedenen EU-Staaten.

Den ukrainischen Behörden zufolge sind durch den russischen Angriffskrieg bis zu 30 Prozent der Infrastruktur beschädigt worden. Der materielle Schaden soll sich auf fast 500 Milliarden Dollar summieren.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bezifferte die wirtschaftlichen Verluste durch den Krieg auf sieben Milliarden Dollar pro Monat. Er forderte in einer Videoansprache vor einem Weltbank-Forum, Russland aus allen internationalen Finanz-Institutionen auszuschließen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.