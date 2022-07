Wegen Versorgungsknappheit

Das Energieunternehmen Uniper könnte in der Gaskrise in Bedrängnis geraten. (dpa/picture-alliance/Rolf Vennenbernd)

Die Bundesregierung will in der Gaskrise einen Schutzschirm für angeschlagene Energieunternehmen schaffen. Mit gesetzlichen Änderungen soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass sich der Bund an Firmen wie Uniper beteiligen kann. Durch ein enstprechendes Gesetz hatte der Bund bereits 2021 in der Corona-Krise mit Milliardengeldern die Lufthansa gestützt und sich an dem Konzern beteiligt.

Die Ministerien für Wirtschaft, Finanzen und das Bundeskanzleramt einigten sich nach Angaben der Regierung grundsätzlich auf einen Entwurf zur Änderung des Energiersicherungsgesetzes. Darin geregelt sind Finanzhilfen bis hin zur Übernahme von Firmenanteilen, um die Pleite eines Gasversorgers abwenden zu können.

Regierung wappnet sich für eine Zuspitzung der Lage auf den Energiemärkten

Der Staat und damit der Steuerzahler könnten nun Energieversorgern wie Uniper finanziell unter die Arme greifen. Dies wurde in Koalitionskreisen als erste Option bezeichnet. Die andere Möglichkeit wäre, dass die Gaskunden Preissprünge zahlen - dies könnte aber zu drastischen Preiserhöhungen für Verbraucher führen.

Aus Regierungskreisen hieß es, die Bundesregierung wappne sich weiter für eine Zuspitzung der Lage auf den Energiemärkten. Der Instrumentenkasten solle vorsorglich noch einmal erweitert werden. Es gehe darum, im Falle weiter steigender Gaspreise und einer Zuspitzung der Lage in den kommenden Monaten handlungsfähig zu sein. Geplant sei auch, dass Maßnahmen zur Energieeinsparung auch vor Eintritt des Krisenfalls getroffen werden können.

Uniper spielt zentrale Rolle in der Energieversorgung

Russland hatte die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 stark gedrosselt. Dadurch geriet Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas, Uniper, in Turbulenzen und rief nach Staatshilfen. Wie Uniper mitgeteilt hatte, kommt dafür eine Reihe von Instrumenten in Frage - wie zum Beispiel Garantie- und Sicherheitsleistungen bis hin zu Beteiligungen in Form von Eigenkapital. Das bedeutet, der Staat würde bei Uniper einsteigen. Uniper spielt als großer Gasimporteur eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert viele Stadtwerke. Uniper kann aber derzeit Mehrkosten beim Einkauf von Gas nicht an die Kunden weitergeben - daraus entstünden signifikante finanzielle Belastungen, hatte das Unternehmen bekanntgegeben.

Der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Südekum warnt vor einer Zahlungsunfähigkeit des Gasversorgers Uniper. Südekum sagte im Deutschlandfunk, sollte Uniper in die Insolvenz gehen, wäre das eine Art "Lehman-Moment" für den deutschen Gasmarkt. Dann würde sich sofort die Frage stellen, woher viele Stadtwerke ihr Gas beziehen sollen. Der Ökonom bezog sich auf die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008, die die globalen Finanzmärkte erschütterte. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte bereits vor einem "Lehman-Effekt" gewarnt. Südekum ergänzte, es sei essentiell, dass die Gasversorgung sichergestellt werde. Das werde nicht ohne Uniper gehen.

Der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor betonte, es müsse etwas passieren, damit das Geschäftsmodell des Gasversorgers nicht in eine komplette strukturelle Schieflage gerate. Eventuell müsse der Staat "direkt rein bei Uniper" und den Konzern über eine gewisse Zeit "am Leben halten mit Steuergeld". Auch die Verbraucher müssten an den hohen Preisen beteiligt werden, meinte Südekum. Es könne nicht sein, dass sich die Preise an den Weltmärkten teilweise verzehnfacht hätten, bei den Endkunden teilweise aber noch gar nichts angekommen sei.

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft plädiert für Umlagesystem

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hält es für denkbar, die gestiegenen Kosten in der Gasbranche über ein Umlagesystem gleichmäßig zu verteilen.

Die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung, Andreae, sagte im Deutschlandfunk, keines der denkbaren Systeme sei schön, denn am Ende müsse irgendjemand ja die erhöhten Preise zahlen. Eine Umlage sei aber eine Möglichkeit, um die Kosten in halbwegs solidarischer Form weiterzugeben und auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Andreae betonte, es müsse verhindert werden, dass die Last zum Beispiel bei den Stadtwerken hängenbleibe und diese die Kosten nicht an die Kunden weitergeben dürften. Das könnten die Stadtwerke nur für kurze Zeit aushalten.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.