Dänemarks Justizminister Peter Hummelgaard (picture alliance / Ritzau Scanpix / Philip Davali)

Das teilte Justizminister Hummelgaard in Kopenhagen mit. Das öffentliche Verbrennen eines Korans, einer Bibel oder einer Thora solle unter Strafe gestellt werde.

In Dänemark und auch in Schweden hatte es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Protesten gegegeben, bei denen Kopien des Korans verbrannt oder beschädigt wurden. Dies hatte diplomatische Spannungen mit zahlreichen muslimischen Ländern und Drohungen von Islamisten ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.