Wärmedämmung soll sich für Vermieter lohnen und ihren Anteil an den Kosten für die CO2-Abgabe senken. (Armin Weigel / dpa)

Der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf folgt der Devise: Je energieeffizienter ein vermietetes Objekt ist, desto geringer der Anteil, den die Vermieter an der CO2-Abgabe tragen müssen. Er reicht von null bis 90 Prozent. Dies soll Vermieter dazu bringen, alte Heizungen oder Fenster austauschen zu lassen. Bei Gewerbe-Immobilien sollen Mieter und Vermieter die CO2-Kosten zunächst je zur Hälfte tragen.

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP eine Kostenteilung ab Juli 2022 in Aussicht gestellt. Die Verzögerung um ein halbes Jahr wurde in der Koalition damit begründet, dass die Abrechnungszeiträume der Heizkosten in der Regel am Jahresanfang neu begännen.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wird nun in den Bundestag eingebracht.

