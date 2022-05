Deutschland wird der Ukraine nach Angaben der Bundesregierung sieben Panzerhaubitzen liefern. Dazu sei eine entsprechende Übereinkunft erzielt worden, sagte Verteidigungsministerin Lambrecht bei einem Besuch in der Slowakei. Die Waffensysteme sollten aus einer laufenden Instandsetzung kommen und damit der Bundeswehr nicht unmittelbar fehlen.

Bei Panzerhaubitzen handelt es sich um ein schweres Artilleriesystem. Der Bundestag hatte Ende März eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert und dazu einen gemeinsamen Antrag von Union sowie den regierenden Ampel-Parteien beschlossen.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, forderte im Deutschlandfunk , noch weitere Waffenlieferungen, um den Menschen in der Ukraine bei ihrem "Überlebenskampf" zu helfen. Beim Thema der Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard sei man keinen Millimeter vorangekommen. Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" fehlt es wohl an Munition für die Panzer.