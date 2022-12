Der Schützenpanzer Puma auf einem Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide. Einem Medienbericht zufolge sind die Panzer nach einer Militärübung nicht mehr einsatzfähig. (imago images/Sven Eckelkamp)

Erst müsse sich das Fahrzeug als stabil erweisen, teilte Verteidigungsministerin Lambrecht mit. Nach Medieninformationen weisen die Puma ein uneinheitliches Schadensbild auf, das von abgenutzten Zahnkränzen bis hin zu Problemen mit der Elektronik reicht.

Lambrecht ist derzeit in der Slowakei. Sie übergab offiziell den ersten von 15 älteren Leopard-2-Panzern aus deutschen Industriebeständen. Im Gegenzug liefert die Slowakei nun Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine für den Kampf gegen Russland. Lambrecht bot dem Nato-Partner Slowakei das Luftabwehrsystem Mantis an. Anders als das bereits im Land stationierte Patriot-System wird Mantis zum Schutz von Nahbereichen eingesetzt.

