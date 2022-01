Das britische Außenministerium in London. (imago images/Zoonar)

Man verfüge über entsprechende Informationen, erklärte das Außenministerium in London. Es machte keine Angaben, auf welche Weise der Politiker an die Macht gelangen soll. Das Ministerium nannte aber mehrere Personen, die für eine solche Aktion in Frage kämen. Einige von ihnen stünden in Kontakt zu russischen Geheimdienstmitarbeitern, die derzeit an der Planung eines Angriffs auf die Ukraine beteiligt seien. Die US-Regierung erklärte zu den Angaben aus London, diese seien zutiefst beunruhigend. Aus dem russischen Außenministerium hieß es dagegen, die britische Regierung verbreite Unsinn.

Russland hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Einmarsch in dem Nachbarland. Der Kreml dementiert solche Pläne. Zuletzt hatten US-Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lawrow in Genf über den Konflikt gesprochen, jedoch keine Annäherung erreicht.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.