Bei den deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Warschau sind erneut Differenzen zwischen beiden Seiten zutage getreten. Neben anderen Themen herrscht auch Dissens beim geplanten UNO-Migrationspakt. Bundeskanzlerin Merkel sieht darin einen Beitrag zur Eindämmung illegaler Einwanderung. Polen sieht dagegen eine Einmischung in eigene Belange.

Deutschland habe sehr intensiv an dem Vertragswerk mitgewirkt, sagte Merkel nach den Beratungen in Warschau. Der Pakt betone die Souveränität der Staaten in Einwanderungsfragen und sei eine Grundlage für legale Migration von Fachkräften oder aus humanitären Gründen. Dagegen erklärte Polens Ministerpräsident Morawieczki, die souveränen Prinzipien Polens hätten absolute Priorität. Damit werde man sich der ablehnenden Haltung der USA, Ungarns und Österreichs anschließen.



Der rechtlich nicht bindende Vertrag soll im Dezember in Marokko unterzeichnet werden. Ziel ist nach Angaben der Vereinten Nationen eine weltweit akzeptierte Grundlage für den staatlichen Umgang mit Migration. Warschau lehnt bereits hartnäckig die EU-Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen ab.



Es waren die 15. deutsch-polnischen Regierungskonsultationen. Merkel war von Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen worden. Sie wurde von mehreren Kabinettsmitgliedern begleitet, die sich in Polen mit ihren jeweiligen Amtskollegen berieten. Polen steht innerhalb der Europäischen Union insbesondere wegen seiner Justizreform in der Kritik. Umstritten sind zudem der Bau der Gas-Pipeline Nord Stream durch die Ostsee und polnische Forderungen nach deutschen Kriegsentschädigungen.



Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, bezeichnete das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau als getrübt. Momentan sei es so, dass sich Deutschland über vieles wundere, was in dem Nachbarland vor sich gehe, sagte Woidke dem SWR-Hörfunk. Allerdings müsse Deutschland sich hüten, oberlehrerhaft zu urteilen. Dies komme in Polen nicht gut an.