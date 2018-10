Die jahrelang geschlossene Grenze zwischen Jordanien und Syrien soll morgen wieder geöffnet werden.

Dies teilte eine Sprecherin der jordanischen Regierung in Amman mit. Der Schritt sei wichtig für den Warenaustausch zwischen beiden Staaten, hieß es. Auch das staatliche syrische Fernsehen kündigte die Öffnung an. Die Grenze war wegen des Bürgerkriegs in Syrien lange Zeit geschlossen.