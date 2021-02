Über Jahre schien Europa nur auf ihn zu blicken: Mario Draghi, der Mann des Geldes. Als Chef der Europäischen Zentralbank hat er alle Schleusen geöffnet und den Euroraum mit billigem Geld geflutet. Entsetzen auf der einen Seite, Bewunderung auf der anderen.

Draghi hat das durchgezogen, was er für richtig hielt: Der Euro muss gerettet werden - whatever it takes! Diesem Motto ist er gefolgt. Unbeirrbar, entscheidungsstark, konsequent.

Es geht um die Zukunft Italiens

Diese Eigenschaften braucht er erneut, für seine Heimat, für Italien. Das Land der Träume, das Land, das viele lieben. Und ebenso das Land, in dem viele keine Chance mehr für die Zukunft sehen und auswandern. Es geht um nichts weniger als das, es geht um die Zukunft Italiens.

"Es ist ein schwieriger Moment, aber wir können viel tun," sagte Draghi, als er den Auftrag des Staatspräsidenten annahm, eine neue Regierung zu bilden. Zunächst geht es um das Naheliegende, die Corona-Pandemie muss überwunden werden.

Langjährige Probleme, neben Corona

Doch unter der Oberfläche der Not brodeln langjährige Probleme. Zu wenig Geld für die Bildung, zu wenige Investitionen ins Zukunftstechnologien. Gepaart mit einer Bürokratie, die hemmt statt hilft. Und einer politischen Klasse, die vor allem mit sich selbst beschäftigt ist.

Es braucht grundlegende Reformen in den Strukturen - bei der Justiz, bei den Behörden, bei der Politik. Eine Herkulesaufgabe - das dürfte Draghi wissen.

Von der Europäischen Union bekommt Italien außerordentliche Mittel, darauf hat Draghi ebenso hingewiesen. Es ist eine historische Chance, keine Frage. Draghi muss sie nutzen.

Schon einmal machte er die Erfahrung einer fast aussichtslosen Situation: damals, als die Währungsunion auseinanderzubrechen schien. Doch er hat sie gemeistert.

Italiens zerstrittene politische Klasse

In Italien muss er nun nicht nur Reformen vorantreiben und einen konkreten Plan für die Verwendung der EU-Gelder vorlegen, sondern er muss auch eine zerstrittene politische Klasse bändigen und eine Mehrheit hinter sich bringen. Das dürfte die größte Herausforderung sein, das haben einige Politiker gerade in diesen Tagen gezeigt. Während viele im Land seit Monaten keine Arbeit mehr haben, streiten sich diejenigen, die genau für diese Menschen Politik machen sollten.

Retter, den Italien jetzt braucht

In Italien ist Draghi nicht nur als Banker bekannt, sondern er hat sich auch immer wieder zu sozialen Themen geäußert. Seine Ausbildung in einer Jesuiten-Schule, so hat er einmal erzählt, habe ihn auch als Mensch geprägt. Seine beruflichen und persönlichen Erfahrungen könnten ihn nun zu einem Retter machen, den Italien gerade jetzt braucht - wenn die Parteien ihm folgen: Ein Regierungschef, der die wirtschaftlichen Zwänge kennt und die sozialen Nöte der Menschen nicht vergisst. Whatever it takes - für Italien!