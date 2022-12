Luise Amtsberg (Grüne) ist die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. (dpa)

Anlässlich des heutigen Tags der Menschenrechte sagte die Beauftragte der Bundesregierung, individuelle Freiheiten und Rechte seien vielerorts auf der Welt in Gefahr, Meinungs- und Pressefreiheit würden eingeschränkt. Diejenigen, die Menschenrechtsverletzungen zu verantworten hätten, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Amtsberg nannte die Vorkommnisse im Iran als Beispiel. Zudem müsse der russische Angriffskrieg auf die Ukraine international strafrechtlich aufgearbeitet werden. Amtsberg kündigte an, die Bundesregierung werde den Menschenrechten unter anderem in ihren Wirtschaftsbeziehungen eine noch stärkere Bedeutung verleihen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.