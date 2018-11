Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Dusel, fordert mehr Unterstützung für Frauen und Mädchen mit Behinderung.

Die Beratungsstrukturen und die geschützte Unterbringung für sie müssten deutlich verbessert werden, sagte er in Berlin anlässlich des heutigen Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Laut Kriminalstatistik wurden 2017 in Deutschland fast 139.000 Menschen von ihrem Partner oder Ex-Partner misshandelt, gestalkt oder bedroht. 82 Prozent der Opfer waren demnach Frauen. Menschen mit Behinderungen hätten ein zwei- bis dreimal höheres Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, betonte Dusel.



In mehreren europäischen Städten - darunter Paris, Rom und Athen - demonstrierten heute zehntausende Menschen gegen sexuelle Gewalt. Auch in Deutschland gab es Aktionen. So wurden etwa einige öffentliche Gebäude an diesem Wochenende orange angestrahlt, zum Beispiel das Rathaus in Kiel oder der Landtag in Düsseldorf. Sie beteiligten sich damit an der weltweiten Aktion "Orange Your City" der Frauen-Organisation Zonta.