Bundeskanzlerin Merkel hat sich für ein Verbot der Außenwerbung für Tabakprodukte ausgesprochen.

Sie sagte bei der Regierungsbefragung im Bundestag, das Thema sei in der Unionsbundestagsfraktion hochumstritten. Sie persönlich glaube aber, dass Tabakwerkbung verboten werden sollte. Bis Jahresende könnte es dazu eine Entscheidung geben, so die Bundeskanzlerin.



Anders als in vielen anderen Ländern ist es in Deutschland erlaubt, im Außenbereich, beispielweise auf Plakatflächen, für Tabakprodukte zu werben. Viele Gesundheitsexperten plädieren für ein Verbot dieser Werbung, weil sie fürchten, dass dadurch Kinder und Jugendliche zum Rauchen verführt werden.