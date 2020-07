Bundeskanzlerin Merkel hält eine verbindliche Frauenquote auch in den Vorständen großer Unternehmen für sinnvoll.

Die CDU-Politikerin sagte während der Regierungsbefragung im Bundestag, sie halte es für absolut unzureichend, dass es immer noch börsennotierte Firmen gebe, in denen nicht eine einzige Frau im Vorstand sei. Diesen Zustand könne man nicht vernünftig finden.



Justizministerin Lambrecht und Familienministerin Giffey - beide SPD - treten gleichermaßen für eine gesetzliche Regelung ein. Demnach soll in großen, börsennotierten Unternehmen ab vier Vorstandsmitgliedern mindestens eine Frau im Vorstand sein. Für Aufsichtsräte gibt es bereits eine vorgeschriebene Quote. Hier liegt der Frauenanteil nach einer neuen Erhebung inzwischen bei mehr als 32 Prozent. In den Vorständen sind es weniger als elf Prozent.