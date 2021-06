Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer letzten Regierungsbefragung im Bundestag die Corona-Politik verteidigt.

Die Regierung habe ihr Möglichstes getan, um die Pandemie zu bewältigen, sagte Merkel in der Fragestunde. Gleichzeitig wies die Regierungschefin daraufhin, dass die Krise noch nicht überwunden sei. Deutschland bewege sich nach wie vor auf dünnem Eis. Angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante appellierte Merkel an die Menschen, den Lockerungen der Corona-Beschränkungen mit Augenmaß zu begegnen. Man dürfe die erreichten Erfolge nun nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Wenn die Bürgerinnen und Bürger nun nach Abklingen der dritten Infektionswelle vorsichtig und aufmerksam blieben, werde die Pandemie ihren Schrecken verlieren und endgültig überwunden werden.



Dass die Überlastung des Gesundheitswesens in allen drei Corona-Wellen verhindert worden sei, habe nicht nur der Gesundheit gedient, sondern allen anderen Bereichen wie Kultur und Wirtschaft, erklärte Merkel. Dies werde daran sichtbar, dass inzwischen Wirtschafts- und Arbeitsmarktprognosen gut seien.

