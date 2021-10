Vor dem ersten Dreier-Gespräch zwischen SPD, Grünen und FDP hat die Grünen-Vorsitzende Baerbock an die Verhandlungspartner appelliert, sich für zügige und konstruktive Ergebnisse einzusetzen. Ähnlich äußerten sich auch SPD und FDP. Eine Koalition unter Beteiligung der Union wird immer unwahrscheinlicher - doch stehen wirklich alle Zeichen auf Ampel?

Baerbock sagte im Deutschlandfunk, eine erste Dreierkoalition im Bund zu schmieden, sei nicht einfach und eine Herausforderung für alle Parteien. Aber es sei auch eine sehr große Chance, eine neue Dynamik für das Land und die Politik. Die Dringlichkeit der Klimakrise sei mehr als deutlich und bedürfe einer schnellen Regierungsbildung. Aber auch andere Herausforderungen müssten angepackt werden. Der Reformstau in Deutschland habe sich auf die europäische Ebene übertragen, und die Welt warte nicht auf Deutschland.

FDP sieht Jamaika-Koalition als "unverändert tragfähige Option"

FDP-Generalsekretär Wissing unterstrich ebenfalls im Deutschlandfunk, die Bürgerinnen und Bürger erwarteten ein stabiles Regierungsbündnis, das die notwendigen Modernisierungsschritte angehe. Grüne und FDP dürften sich nicht verhaken. Sollte das passieren, sei eine Jamaika-Koalition mit der Union und den Grünen im Spiel. Sonst bleibe nur noch eine Große Koalition als "Restlösung" und dies würde eine Enttäuschung vor allem für die junge Generation bedeuten, unterstrich Wissing. FDP-Chef Lindner hatte eine Koalition mit Union und Grünen zuletzt als "unverändert tragfähige Option" bezeichnet.

Klingbeil (SPD): Ampel-Koalition wird zustande kommen

SPD-Generalsekretär Klingbeil äußerte sich mit Blick auf die Gespräche mit Grünen und FDP optimistisch. Er denke gar nicht darüber nach, dass diese nicht klappen könnten, sagte er heute früh im ZDF. Die SPD gehe in die Verhandlungen mit dem Willen, dass am Ende eine Ampel-Koalition stehe und Olaf Scholz Kanzler werde.



CSU-Chef Söder hatte zuletzt erklärt, die Ampel-Gespräche von SPD, Grünen und FDP seien eine klare Vorentscheidung. Die Union werde nun nicht in einer Art Dauer-Wartestellung stehen.



Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl kommen SPD, Grüne und FDP am Vormittag erstmals zu Drei-Parteien-Gesprächen über die Bildung einer Regierungskoalition zusammen. Bisher waren in Zweier-Runden die Chancen für eine Zusammenarbeit in unterschiedlichen Konstellationen ausgelotet worden. CDU und CSU hatten bei der Wahl deutlich an Stimmen verloren und zusammen 24,1 Prozent erreicht. Für die SPD, die stärkste Kraft im neuen Bundestag wurde, votierten 25,7 Prozent. Die Grünen kamen auf 14,8 und die FDP auf 11,5 Prozent.



