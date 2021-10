Der Landesvorstand der Berliner SPD hat für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und den Linken gestimmt.

Wie die Partei mitteilte, fiel die Entscheidung einstimmig. Bei den Grünen wird noch am Abend auf einem kleinen Parteitag eine Entscheidung erwartet. Die Berliner Linke stimmt morgen bei einem außerordentlichen Parteitag ab. Geplant ist, die Gespräche am Freitag zu beginnen. Insgesamt 16 Arbeitsgruppen sollen sich dann mit den inhaltlichen Details befassen. Die Parteien hatten sich am vergangenen Freitag zum Abschluss der Sondierungsgespräche auf ein Papier mit 19 Leitlinien verständigt, darunter die Verbeamtung von Lehrkräften, mehr Stellen für die Polizei, mehr Wohnungsbau und Verbesserungen bei der Verwaltung.



SPD, Grüne und Linke regieren in Berlin bereits seit 2016 gemeinsam.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.