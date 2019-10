In Sachsen beginnen heute die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und SPD.

Wie die Parteien in Dresden mitteilten, sind zum Auftakt Gespräche in großer Runde mit je zehn Vertretern vorgesehen. Eine schwarz-grün-rote Koalition wäre ein Novum im Freistaat. Bei SPD und Grünen stimmen am Ende die Mitglieder über den Koalitionsvertrag ab, bei der CDU die Parteitagsdelegierten. Die sächsische CDU gewann die Landtagswahl Anfang September vor der AfD und der Linken. Die Grünen wurden viertstärkste Kraft, die SPD fünftstärkste.