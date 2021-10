Die FDP hat der Aufnahme von formellen Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen zugestimmt.

Wie Parteichef Lindner auf einer Pressekonferenz bestätigte, votierten Bundesvorstand und Bundestagsfraktion einstimmig für die Aufnahme entsprechender Gespräche. Man sehe Chancen und Herausforderungen. Deutschland brauche eine stabile Regierung und eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. Die FDP sei bereit, dafür Verantwortung mit zu übernehmen. Die inhaltlichen Unterschiede der möglichen Koalitionspartner erforderten von allen Toleranz und ein neues Denken. In den verschiedenen Perspektiven liege aber auch eine Chance. Ob aus dem reinen Zweckbündnis mehr werden könne, liege an den Beteiligten.



Lindner betonte, das Ergebnis der Bundestagswahl stelle keinen Linksruck in Deutschland dar. Deshalb müsse eine Ampel-Regierung eine Regierung der Mitte sein, die auch die Wähler der Unionsparteien im Blick behalte.



Die SPD hatte bereits am Freitag grünes Licht für die Verhandlungen gegeben, die Grünen gestern. In der vergangenen Woche waren in einem Sondierungspapier Grundzüge einer künftigen sogenannten Ampel-Koalition vorgestellt worden.



