Die FDP hat den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Grünen freigemacht.

Bundesvorstand und Bundestagsfraktion votierten einstimmig für die Aufnahme entsprechender formeller Gespräche, wie mehrere Nachrichtenagenturen melden. Die SPD hatte bereits am Freitag grünes Licht für die Verhandlungen gegeben, die Grünen gestern. In der vergangenen Woche waren in einem Sondierungspapier Grundzüge einer künftigen sogenannten Ampel-Koalition ausgehandelt worden. Die Verhandlungen darüber könnten schon in wenigen Tagen beginnen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.