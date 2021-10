FDP und Grüne ziehen nach der ersten Runde von Gesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung interne Zwischenbilanzen.

Die Grünen wollen in einer digitalen Sitzung über den Stand der Sondierungen mit möglichen künftigen Koalitionspartnern beraten. Auch die FDP kommt am Vormittag zusammen.



Beide Parteien haben wiederholt bekräftigt, nach der Bundestagswahl nun gemeinsam Grundlagen für einen politischen Aufbruch und Veränderungen schaffen zu wollen. Die Grünen streben eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an, schließen aber auch ein Jamaika-Bündnis mit Union und FDP nicht aus. Die FDP hat betont, dass sie eine größere Nähe zur Union sieht als zur SPD.



Niedersachsens CDU-Vorsitzender Althusmann hält die Chancen für die Bildung einer Koalition aus Union, Grünen und FDP für gering. Das sei noch möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Der ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi und neue Grünen-Bundestagsabgeordnete Bsirske bezeichnete die Differenzen der Grünen mit der Union als "erheblich".

