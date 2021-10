FDP und Grüne wollen gemeinsam mit der SPD über die Bildung einer Ampelkoalition sprechen. Bereits morgen soll es eine erste Sondierungsrunde mit Beteiligten aller drei Parteien geben, kündigte FDP-Chef Lindner in Berlin an.

Die Liberalen sehen nach wie vor die meisten inhaltlichen Überschneidungen mit der Union, wollen zunächst aber auf den Vorschlag der Grünen eingehen, mit der SPD zu beraten. Parteichefin Baerbock hatte zuvor gesagt, man habe sachlich und konstruktiv mit FDP, Union und SPD gesprochen, wie man Brücken bauen könne - nun sei es sinnvoll, in Sondierungsgespräche mit den Liberalen und der SPD einzutreten. Es dürfe keine lange Hängepartie geben, betonte Baerbock, dafür trügen alle politischen Parteien Verantwortung.



Der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, ergänzte, mögliche Sondierungsgespräche über eine Ampel-Koalition seien keine Komplettabsage an Jamaika zusammen mit FDP und der Union. Aber man wolle auch niemanden in die Irre führen und klar kommunizieren, dass die bisherigen Gespräche ein Ergebnis erbracht hätten, dem nun zuerst nachgegangen werden solle. Die Union habe sich beim Thema Klimaschutz zwar bewegt, jedoch gebe es hier weiterhin größere Unstimmigkeiten. Gleiches gelte für gesellschaftspolitische Themen und bei Fragen der europäischen Integration.



