Aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen gibt es noch zahlreiche Hindernisse auf dem Weg zur Bildung einer gemeinsamen Regierung mit SPD und FDP.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann sagte der Süddeutschen Zeitung, was er bisher höre, klinge nicht so gut. Bei Themen wie Verkehrspolitik und Klimaschutz liege man ziemlich weit auseinander. Wenn man in den nächsten Tagen beim Klimaschutz nicht zusammenkomme, drohten Neuwahlen. Hermann sagte, wenn die FDP Subventionen nicht abschaffen wolle, ein Tempolimit ablehne und auch kein Verbrennerverbot wolle, müsse sie andere Vorschläge auf den Tisch legen, die zur Senkung der Treibhausgase im Verkehr führten.



SPD, Grüne und FDP verhandeln seit Ende Oktober in 22 Arbeitsgruppen über einen Koalitionsvertrag. Die Arbeitsgruppen sollen bis Mittwoch Lösungsvorschläge für ihre Sachgebiete unterbreiten. Verbleibende Streitpunkte sollen dann von den Hauptverhandlungsführern bis Ende November geklärt werden.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.