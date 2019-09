Nach der Landtagswahl in Brandenburg hat die regierende SPD ihre Sondierungsgespräche mit einzelnen Parteien abgeschlossen.

Morgen werde man erstmals zu Treffen in Dreierkonstellationen zusammenkommen, teilte Ministerpräsident Woidke in Potsdam mit. Zum einen würden Möglichkeiten eines rot-grün-roten Bündnisses ausgelotet. Außerdem wollten sich die Sozialdemokraten mit CDU und Grünen über Inhalte einer sogenannten Kenia-Koalition austauschen.



Die SPD war aus der Wahl am 1. September trotz Verlusten als stärkste Kraft hervorgegangen. Die derzeitige Koalition mit der Linken hatte ihre Mehrheit jedoch verloren. Da niemand mit der zweitplatzierten AfD zusammenarbeiten will, ist eine Mehrheitsbildung nur in einem Dreierbündnis möglich.