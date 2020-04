Regierungsbildung in Israel

In Israel bekommt Oppositionsführer Gantz nicht mehr Zeit, um doch noch eine Regierung zu bilden.

Staatspräsident Rivlin teilte mit, eine Fristverlängerung um weitere zwei Wochen sei unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Damit dürfte in der Nacht zu Dienstag die vierwöchige Frist zur Regierungsbildung ablaufen. Gantz, der das Mitte-Bündnis Blau-Weiß anführt, hatte die Verlängerung beantragt, nachdem Verhandlungen mit dem rechtskonservativen Likud des amtierenden Ministerpräsidenten Netanjahu erfolglos verlaufen waren.



Verstreicht die Frist zur Regierungsbildung, geht das Mandat dafür an das Parlament über. Dort könnte neben Gantz und Netanjahu im Grunde jeder Abgeordnete versuchen, innerhalb von 21 Tagen eine Mehrheit für eine Koalition zu bilden. Gelingt auch das nicht, müsste in Israel ein viertes Mal innerhalb nur gut eines Jahres neu gewählt werden.