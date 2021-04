Regierungsbildung in Rheinland-Pfalz

Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stehen die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP offenbar vor dem Abschluss.

Die drei Parteien luden für den Nachmittag zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Mainz ein. In Rheinland-Pfalz regiert bereits seit 2016 eine Ampelkoalition mit Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD an der Spitze, die nun fortgesetzt werden soll.

