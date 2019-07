Er hat sich verzockt. Zu hoch gepokert. Pedro Sanchez dachte, er könnte vom Linksbündnis Unidas Podemos so gut wie alles verlangen und es gibt ihm trotzdem seine Stimme. Sein Kalkül lautete möglicherweise: Podemos wäre die politische Kraft, die bei einem Scheitern des Projekts am meisten verlieren würde. Käme es zu Neuwahlen, würde das Linksbündnis nach Umfragen massiv Stimmen einbüßen.

Aber es war falsch, daraus den Schluss zu ziehen, sich bei den Forderungen von Podemos nur millimeterweise zu bewegen. Denn die Linksalternativen haben ihre Prinzipien. Sie wollen Sozialpolitik machen und verlangten Einfluss in den entsprechenden Ministerien. Dass Sanchez hier weitgehend stur blieb, war ein Fehler.

Keine Erfahrung mit Koalitionsverhandlungen

Aber auch Pablo Iglesias ist ein Zocker, der Chef des Linksbündnisses Podemos. Er verlangte viel für die Zustimmung seiner Fraktion und nahm eine der Hauptforderungen erst in seiner Rede kurz vor der entscheidenden Abstimmung zurück: den Anspruch auf das wichtige Arbeits- und Sozialministerium. Zu spät. Das hätte früher passieren müssen – nicht erst zu einem Zeitpunkt, an dem Ministerpräsident Sanchez schon das Scheitern der Koalition erklärt hatte.

Die spanischen Sozialdemokraten und die Linksalternativen wissen offenbar nicht, wie man Koalitionsverhandlungen führt. Nämlich hinter verschlossenen Türen und nicht am Rednerpult oder in Fernsehinterviews. Und sie sollten auch nicht erst zwei oder drei Wochen vor den entscheidenden Abstimmungen mit ihren Gesprächen beginnen, wie im konkreten Fall.

Sanchez und Iglesias haben nach der Parlamentswahl zwei wertvolle Monate verstreichen lassen. Wenn sie überhaupt ernsthaft eine Koalition angestrebt haben – was viele politische Beobachter anzweifeln. Aber woher sollten die Parteichefs auch wissen, wie es funktioniert? In Spanien gab es schließlich seit Ende der Diktatur keine Regierungskoalition. Konservative und Sozialisten haben meist mit absoluten Mehrheiten regiert – Pakte, wie sie in Deutschland seit Jahrzehnten Normalität sind, waren in Spanien nie nötig.

Verpasste Chance für eine linke Regierung

Offenbar fällt es spanischen Politikern auch deshalb so schwer, auf den anderen zuzugehen und Kompromisse zu finden. Gerade Rechts-Liberale und Konservative haben den Linken bei der Regierungsbildung nur Steine in den Weg gelegt. Sie stimmten explizit mit "nein" bei diesem Wahlgang, um eine Regierung Sanchez zu verhindern. Diese Parteien tragen an der jetzigen Situation daher eine Mitschuld.

Doch warum war selbst eine Einigung zwischen zwei linken Parteien unmöglich? Beide sagen, dass sie programmatisch nicht allzu weit auseinander liegen. Das Ganze nur am Streit um die Zahl der Ministerien scheitern zu lassen, ist dramatisch. Und eine verpasste Chance für eine linke Regierung. Podemos, eine Partei, die erst fünf Jahre alt ist, verspielt die Möglichkeit, Juniorpartner einer Koalition zu sein.

Doch zu groß sind die Egos der beiden Hauptakteure. Ihnen müsste klar sein, dass sie einen weiteren politischen Stillstand in Spanien provozieren. Einen unnötigen. Vor allem Ministerpräsident Sanchez trägt Schuld daran, er saß am längeren Hebel – als Chef der Sozialdemokraten, der stärksten Fraktion im spanischen Parlament.

Politik ist oft Zockerei, keine Frage. Doch wenn es um die politische Zukunft eines Landes geht, sollte man nicht allzu hoch pokern.