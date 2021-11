Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat Differenzen in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP bei der Klimapolitik eingeräumt und eine Verlängerung nicht ausgeschlossen. Sie sagte im RBB, bei den für die Grünen entscheidenden Stellschrauben seien die Unterhändler noch nicht so weit. Die Erneuerung des Landes solle in den nächsten vier Jahren greifen. Da komme es jetzt nicht auf vier Tage mehr oder weniger an.

Ob man wie vorgesehen bis Ende November einen Koalitionsvertrag aushandeln könne, sei noch offen, so Baerbock. Die Grünen-Chefin betonte, wenn man den Klimaschutz ernst nehme, müsse sich das quer durch die ganze Bundesregierung zeigen. Dafür könne nicht nur eine Partei zuständig sein. Das betreffe vor allem den Baubereich und den Verkehrssektor, wo die Treibhausgas-Emissionen bisher nicht ausreichend gesunken seien.

SPD und FDP wollen an Zeitplan festhalten

Bereits hatten die Grünen geklagt, dass die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP nicht so schnell vorankommen wie von den drei Parteien erhofft. Nach einer Zwischenbilanz der 22 Arbeitsgruppen verzichteten die Parteien laut der Nachrichtenagentur Reuters darauf, einen weiteren detaillierten Zeitplan zu veröffentlichen. Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner sagte in Berlin, man sehe derzeit zu wenig Fortschritt, was die inhaltliche Substanz betreffe.



Bei SPD und FDP hieß es dagegen, man wolle an dem Plan festhalten, dass alle Arbeitsgruppen ihre Beratungen bis nächsten Mittwoch abschließen. Wann dann die Hauptverhandlungsgruppe zusammenkomme, sei allerdings noch unklar, berichtet Reuters unter Berufung auf FDP-Kreise. Unstimmigkeiten gibt es demnach vor allem bei den Themen Klimaschutz und Finanzen.



Laut dem Zeitplan der Ampel-Parteien soll in der Woche ab dem 6. Dezember der SPD-Politiker Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Dazu müssten noch in der zweiten Novemberhälfte die Verhandlungen beendet werden, damit der Koalitionsvertrag rechtzeitig von Parteigremien oder Sonderparteitagen gebilligt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.