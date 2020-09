Frankreichs Präsident Macron hat der politischen Führung des Libanon nach der gescheiterten Regierungsbildung Versagen vorgeworfen.

Die verantwortlichen Politiker hätten ihre nach der Explosionskatastrophe mit mehr als 190 Toten im Hafen von Beirut geleisteten Versprechen gebrochen, "kollektiven Verrat" begangen und ihre eigenen Interessen über die des Landes gestellt, sagte Macron in Paris. Er schäme sich für die politische Führung des Landes. Zuvor hatte der designierte Ministerpräsident Adib den Auftrag zur Regierungsbildung zurückgegeben. Regierungsposten werden im Libanon üblicherweise nach einem Proporz-System an Vertreter der verschiedenen Konfessionen vergeben. Adib wollte dies überwinden und stattdessen Experten mit Schlüsselressorts betrauen. Berichten zufolge stieß er damit auf Widerstand bei den schiitischen Parteien Hisbollah und Amal.



Das bisherige Kabinett war Anfang August als Reaktion auf die schwere Explosion in der Hauptstadt Beirut zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.