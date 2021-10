In Berlin sind die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zu weiteren Sondierungsgesprächen zusammengekommen.

Im Anschluss an das Treffen wollen die Teilnehmer über erste Ergebnisse der Beratungen informieren. Bereits gestern hatten die drei Parteien rund zehn Stunden die Chancen für die Bildung einer Ampel-Koalition ausgelotet. Am Freitag soll entschieden werden, ob man konkrete Koalitionsverhandlungen aufnimmt.



Vertreter von Grünen und FDP hatten zuletzt die Differenzen zwischen ihren Parteien betont, etwa in der Finanzpolitik. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kühnert äußerte sich dennoch optimistisch, dass ein gemeinsames Regierungsbündnis noch in diesem Jahr gebildet werden könne.

