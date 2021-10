Der Reservistenverband fordert mehr Stellen für aktive Reservisten bei der Bundeswehr.

Die Zahl müsse in den kommenden Jahren auf 10.000 aufgestockt werden, um die Einsatzfähigkeit der Truppe sicherzustellen, sagte Verbandspräsident Sensburg auf der Delegiertenversammlung in Fulda. Dies werde man den künftigen Koalitionspartnern in Berlin mitteilen - ebenso wie weiteren Ansprechpartnern. Nur mit einem aufgestockten Kontingent könne die Bundeswehr-Reserve insbesondere ihren Aufgaben im Bereich Heimatschutz auch künftig gerecht werden.



Der Verband vertritt die Interessen von rund 110.000 Reservisten.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.