Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl kommen SPD, Grüne und FDP am Vormittag erstmals zu Drei-Parteien-Gesprächen über die Bildung einer Regierungskoalition zusammen. Bisher waren in Zweier-Runden die Chancen für eine Zusammenarbeit in unterschiedlichen Konstellationen ausgelotet worden.

Grüne und FDP machten deutlich, dass die Beratungen mit der SPD keine grundsätzliche Absage an eine Koalition mit den Unionsparteien sei. Der CSU-Vorsitzende Söder bewertete die Ankündigung hingegen als klare Vorentscheidung für ein SPD-geführtes Bündnis. Nur wenn diese Gespräche scheitern sollten, werde man wieder ins Spiel kommen, erklärte Söder. Der CDU-Vorsitzende Laschet meinte, man sei weiter zu Gesprächen mit Grünen und FDP bereit.



CDU und CSU hatten bei der Wahl deutlich an Stimmen verloren und zusammen 24,1 Prozent erreicht. Für die SPD, die stärkste Kraft im neuen Bundestag wurde, votierten 25,7 Prozent. Die Grünen kamen auf 14,8 und die FDP auf 11,5 Prozent.



