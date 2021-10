Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben heute rund zehn Stunden über die Bildung einer Ampel-Koalition beraten.

Die Gespräche sollen morgen fortgesetzt werden. Erst danach wollen sich die Beteiligten öffentlich äußern. Am Freitag soll dann entschieden werden, ob man konkrete Koalitionsverhandlungen aufnimmt.



Vertreter von Grünen und FDP hatten zuletzt die Differenzen zwischen ihren Parteien betont, etwa in der Finanzpolitik. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kühnert äußerte sich optimistisch, dass eine Ampel-Koalition noch in diesem Jahr gebildet wird.



