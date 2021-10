SPD, FDP und Grüne haben konkrete Gespräche über die Bildung einer Ampelkoalition angekündigt.

Bereits morgen solle es eine erste Sondierungsrunde mit Beteiligten aller drei Parteien geben, sagte der FDP-Vorsitzende Lindner in Berlin. Man werde sich zunächst auf diese Gespräche konzentrieren und nicht parallel mit der Union sondieren. Eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen bleibe aber eine Alternative, fügte Lindner hinzu. Zuvor hatte bereits Grünen-Chefin Baerbock gesagt, Sondierungen mit Liberalen und SPD seien sinnvoll. Der Grünen-Kovorsitzende Habeck meinte, die Gespräche seien aber keine Komplettabsage an ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Union. SPD-Kanzlerkandidat Scholz äußerte sich zuversichtlich. Die bilateralen Gespräche mit Grünen und FDP seien bisher sehr konstruktiv verlaufen, sagte er.



Der CSU-Vorsitzende Söder bewertete die Ankündigung als klare Vorentscheidung für eine Ampel-Koalition. Nur wenn diese Gespräche scheiterten, komme man wieder ins Spiel. Der CDU-Vorsitzende Laschet betonte, man stehe weiter für Gespräche mit Grünen und FDP bereit.



