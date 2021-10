Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl kommen SPD, Grüne und FDP am Vormittag erstmals zu Drei-Parteien-Gesprächen über die Bildung einer Regierungskoalition zusammen. Bisher waren in Zweier-Runden die Chancen für eine Zusammenarbeit in unterschiedlichen Konstellationen ausgelotet worden. Grüne und FDP hatten im Vorfeld deutlich gemacht, dass die Beratungen mit der SPD keine grundsätzliche Absage an eine Koalition mit den Unionsparteien sei.

Dazu sagte der FDP-Vorsitzende Lindner im ARD-Fernsehen, Jamaika sei für seine Partei unverändert eine tragfähige Option. Insofern bedaure er Äußerungen von CSU-Chef Söder, der bereits von einer Vorentscheidung für eine Ampelkoalition gesprochen hatte. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock betonte im ZDF gesellschaftspolitische Gemeinsamkeiten mit der FDP etwa mit Blick auf Chancen von Einwanderung. Allerdings gebe es beim Klimaschutz und in der Verkehrspolitik auch noch Einiges zu überbrücken. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, eine Ampel-Koalition könnte sich als - Zitat - Glücksfall herausstellen. Eine Verknüpfung der - auch aus der Geschichte heraus - unterschiedlichen Schwerpunkte der drei Parteien könnte Deutschland gut tun.



CDU und CSU hatten bei der Wahl deutlich an Stimmen verloren und zusammen 24,1 Prozent erreicht. Für die SPD, die stärkste Kraft im neuen Bundestag wurde, votierten 25,7 Prozent. Die Grünen kamen auf 14,8 und die FDP auf 11,5 Prozent.



Mehr Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.