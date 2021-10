Vertreter von SPD und FDP haben sich zufrieden über die Ergebnisse der Sondierungsgespräche zur Bildung einer möglichen Ampelkoalition mit den Grünen geäußert. Man habe sich in langen, intensiven Gesprächen aufeinander zubewegt, ohne irgend etwas auzuklammern, sagte der Co-Vorsitzende der SPD, Walter-Borjans, im Deutschlandfunk.

Es sei nicht darum gegangen, dass einer dem anderen seinen Stempel aufgedrückt habe. Vielmehr hätten alle Beteiligten auch Kompromisse machen müssen, erklärte Walter-Borjans (Audio-Link). Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Vogel sagte ebenfalls in unserem Programm (Audio-Link), anders als in den vergangenen Jahren habe man sich nicht bloß auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Vielmehr gehe es darum, gemeinsam große Modernisierungsprojekte anzustoßen.

Gelinge dies, sei ein echter Aufbruch möglich, betonte Vogel.



Der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, Brinkhaus, kritisierte die Sondierungsergebnisse. Fast alle Ausgabenwünsche würden erfüllt. Es werde aber nirgendwo belastbar gesagt, wie das alles bezahlt werden solle. Der CDU-Politiker Merz sagte dagegen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", SPD, Grüne und FDP hätten ein beachtliches Papier vorgelegt. Das sei ein Anlass zum Respekt und zur kritischen Selbstüberprüfung. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt meinte, das Papier sei keine Grundlage für eine Fortschrittskoalition, sondern für Linksträumereien.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Korte, warf SPD und Grünen einen Bruch von Wahlversprechen vor. Weder werde eine Vermögenssteuer eingeführt, noch würden die Bürgerversicherung oder eine Stärkung der gesetzlichen Rente kommen. Der AfD-Innenexperte Curio betonte, der "Ampel" gehe es um eine Transformation Deutschlands in ein Versuchslabor für linke Gesellschaftsexperimente.



Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP hatten gestern ein gemeinsames Papier mit Eckpunkten zur Bildung einer möglichen Ampel-Koalition vorgelegt. Darin werden als Ziele unter anderem ein Verzicht auf Steuererhöhungen und eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro genannt. An die Stelle von Hartz IV soll ein Bürgergeld treten. Rentenkürzungen oder eine Anhebung des Eintrittsalters sind nicht vorgesehen.

DGB: "Papier ist beachtliche Grundlage"

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, nannte die Ergebnisse der Sondierungen eine "erste beachtliche Grundlage", um Klimawandel und Digitalisierung sozial gerecht zu gestalten. Er erklärte, für uns Gewerkschaften komme es darauf an, dass die nächste Bundesregierung Modernisierung und mehr Gerechtigkeit miteinander verbinde. Die im Sondierungspapier vereinbarten Ziele wie eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro je Stunde müssten zügig umgesetzt werden. Arbeitgeberpräsident Dulger ging konkret auf die geplante Erhöhung des Mindestlohns ein und erklärte, dass die Mindestlohnkommission ausgehebelt werden solle, sei ein schwerer Eingriff in die Tarifautonomie. Der Präsident des Sozialverbandes Deutschland, Bauer, forderte eine stärkere Berücksichtigung ärmerer Menschen. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man erwarte, dass die neue Regierung die steigenden Energiepreise für diese Gesellschaftsgruppe ausgleiche. Die Energiewende müsse sozialverträglich sein.

Umweltverbände teils kritisch

Die Sondierungsergebnisse von SPD, Grünen und FDP rufen bei Umweltverbänden positive wie negative Reaktionen hervor. Greenpeace-Vorstand Kaiser sagte, es gebe richtige Ansätze wie das Vorziehen des Kohleausstiegs möglichst auf 2030 und den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Zugleich kritisierte er aber Unklarheiten hinsichtlich der Abkehr von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sowie den Verzicht auf ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Der WWF-Vorstand Naturschutz, Heinrich, hob ebenfalls den beschleunigten Kohleausstieg hervor, bemängelte aber das Fehlen eines Bekenntnisses zu einer umfassenden Mobilitätswende.



Der BUND-Vorsitzende Bandt verlangte unter anderem ein Moratorium für den Bau neuer Fernstraßen. Zudem fehlten bisher Aussagen zu einem wirksamen CO2-Preis. Von besorgniserregend vielen Fragezeichen beim Klimaschutz sprach der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Resch. Er drängte wie der WWF auf eine Mobilitätswende mit dem Ausbau von Fuß-, Rad- und öffentlichem Verkehr.



