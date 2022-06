Kaja Kallas, Premierministerin von Estland, muss sich um einen neuen Regierungspartner bemühen (Archivbild vom EU-Gipfel in Brüssel) (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Kallas kündigte an, sie wolle sich um die Bildung einer neuen Koalition bemühen. Die Minister der Zentrumspartei wurden entlassen, unter ihnen Außenministerin Liimets. Dem Bruch der Regierungskoalition in Estland war eine wochenlange politische Blockade vorausgegangen. Unter anderem hatte die Zentrumspartei bei einem Gesetz zur Bildungsreform mit der oppositionellen Rechtsaußen-Partei gestimmt.

Die Regierungskrise in Estland ist besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bedenklich. Alle Baltenstaaten sind dadurch in Unruhe versetzt.

