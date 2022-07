Der Quirinalspalast in Rom in Dämmerung (AFP / Gabriel Bouys)

Auslöser der Krise ist der Widerstand der Fünf Sterne-Bewegung gegen ein milliardenschweres Gesetzespaket. Bei der entscheidenden Abstimmung im Senat in Rom will sich die Fünf Sterne-Bewegung enthalten. Durch die geplanten Gesetzesänderungen sollen Unternehmen und Bürger Unterstützung erhalten, um hohe Energiepreise und wirtschaftliche Folgen des Krieges in der Ukraine abzufedern. Die Maßnahmen reichten nicht aus, so die Kritik, und die Regierung müsse mehr gegen die gesellschaftlichen Probleme tun.

Der Regierung in Rom unter Ministerpräsident Draghi droht nun der Bruch. Draghi selbst hatte zuletzt betont, für ihn gebe es keine Regierung ohne die Fünf-Sterne Bewegung. Eine Regierung, die vor ein Ultimatum gestellt werde, habe keinen Sinn.

