Sudans Ministerpräsident Abdalla Hamdok (IMAGO / Xinhua / Mohamed Khidir)

Hintergrund ist die anhaltende politische Krise in dem afrikanischen Land. Hamdok sagte in einer Fernsehansprache, er habe sein Bestes versucht, ein Abgleiten des Sudan in die Katastrophe zu verhindern. Nun habe das Land aber einen gefährlichen Wendepunkt überschritten. Ein Konsens der militärischen und zivilen Kräfte sei gescheitert.

Im Oktober hatte sich der oberste General des Sudan, al-Burhan, an die Macht geputscht und die Regierung abgesetzt, die das Land nach dem Sturz des langjährigen Machthabers al-Baschir zu demokratischen Wahlen führen sollte.

Seitdem kommt es regelmäßig zu Demonstrationen, gegen die das Regime mit Gewalt vorgeht. Bei Protesten in der Hauptstadt Khartum wurden heute zwei weitere Demonstranten getötet.

Regierungschef Hamdok war vier Wochen nach dem Putsch in sein Amt zurückgekehrt. Das Militär versprach die Einsetzung einer neuen Zivilregierung, kam dem aber bislang nicht nach.

