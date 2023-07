Der kambodschanische Premierminister Hun Sen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Phnom Penh. (imago images / Kyodo News /)

Er werde sein Amt in drei Wochen an seinen Sohn Hun Manet übergeben, sagte er in einer Fernsehansprache.

Hun Sen regiert Kambodscha seit 38 Jahren zunehmend autokratisch. Bei der Parlamentswahl am Sonntag erhielt seine Kambodschanische Volkspartei über 80 Prozent der Stimmen. Im Vorfeld der Wahlen wurden Regierungskritiker unterdrückt. Die wichtigste Oppositionspartei wurde von der Wahl ausgeschlossen. Gegner der Regierung wurden inhaftiert oder flohen ins Exil, auch unabhängige Medien gibt es in Kambodscha kaum noch.

