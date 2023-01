Kfor-Soldaten am kosovarisch-serbischen Grenzübergang Jarinje. (Marjan Vucetic/AP/dpa)

Dies würde die Sicherheit und den Frieden im Kosovo und in der gesamten Westbalkan-Region verbessern, sagte Kurti der Zeitung "Die Welt". Er kündigte an, dass in seinem Land die Verteidigungsausgaben sowie die Zahl der kosovarischen Soldaten und Reservisten erhöht würden. Kurti begründete das Bedürfnis nach mehr Sicherheit auch mit Mitgliedern der russischen Söldnergruppe Wagner und des nationalistischen russischen Motorradclubs Nachtwölfe, die an Straßenblockaden im serbisch dominierten Norden des Kosovo beteiligt gewesen seien.

Das Kosovo mit seiner mehrheitlich albanischen Bevölkerung hatte im Jahr 2008 die Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von der Regierung in Belgrad bis heute als abtrünniges Gebiet betrachtet. Sie bestärkt die serbische Minderheit im Norden des Kosovo in ihren Versuchen, sich der Autorität der kosovarischen Regierung in Pristina zu widersetzen. Russland gilt als enger Verbündeter Serbiens.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.