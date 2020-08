Polen hat mehrere Dutzend misshandelte Demonstranten aus Belarus aufgenommen.

Der polnische Ministerpräsident Morawiecki erklärte in Warschau, die Menschen seien von der Polizei des belarussischen Machthabers Lukaschenko sowie dessen OMON-Spezialtruppen brutal verprügelt worden. Er habe das polnische Gesundheitsministerium angewiesen, die Krankenhäuser für diese und weitere Demonstranten aus dem Nachbarland zu öffnen.

Wieder Festnahmen

In Belarus befragte die Staatsanwaltschaft die Literaturnobelpreisträgerin Alexijewitsch zu ihrem Engagement in der Opposition. Nach eigenen Angaben verweigerte sie die Aussage. Alexijewitsch gehört dem "Koordinierungsrat der Regierungskritiker" in Belarus an. Gegen ihn wird wegen des Vorwurfs ermittelt, die Macht ergreifen zu wollen. Zwei Mitglieder des Gremiums wurden bereits zu zehn Tagen Arrest verurteilt. Bei den andauernden Protesten in Minsk und anderen Städten gab es wieder zahlreiche Festnahmen.



Die Opposition erkennt den offiziell verkündeten klaren Sieg Lukaschenkos bei der Präsidentenwahl am 9. August nicht an und spricht von Fälschung.