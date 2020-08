Polen hat mehrere Dutzend misshandelte Demonstranten aus Belarus aufgenommen.

Der polnische Ministerpräsident Morawiecki erklärte in Warschau, die Menschen seien von der Polizei des belarussischen Machthabers Lukaschenko sowie dessen OMON-Spezialtruppen brutal verprügelt worden. Er habe das polnische Gesundheitsministerium angewiesen, die Krankenhäuser für diese und weitere Demonstranten aus dem Nachbarland zu öffnen.



In Belarus gibt es seit Wochen Massenproteste gegen die Regierung. Die Opposition erkennt den offiziell verkündeten klaren Sieg Lukaschenkos bei der Präsidentenwahl am 9. August nicht an und spricht von Fälschung.